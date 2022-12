Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati dopo 19 anni

Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sono lasciati. Il matrimonio tra l'attrice e il famoso musicista sarebbe finito dopo 19 anni. A confermarlo a Today è una fonte vicina alla coppia dopo mesi di rumors. Tra i colleghi di entrambi e gli addetti ai lavori, le voci sul loro allontanamento erano diventate incessanti. Da tempo non si vedevano più insieme - nonostante siano sempre stati molto riservati sulla loro vita di coppia - e a quanto pare la decisione di separarsi è stata presa di comune accordo a causa di una crisi diventata ormai insanabile.

Nessuna dichiarazione ufficiale, almeno per il momento, da parte dei diretti interessati, ma nei posti che sono soliti frequentare a Roma non si parla d'altro e nemmeno loro lo starebbero più tenendo segreto, camminando a passo spedito verso la separazione legale. Un colpo di scena che ha lasciato a bocca aperta amici, conoscenti e colleghi, certi che il loro fosse uno degli amori più solidi dello showbiz italiano. Dopo il pesante addio a "Che Dio ci aiuti" - che l'ha vista protagonista su Rai 1 per sette stagioni nei panni di Suor Angela, personaggio amatissimo dal pubblico - Elena Sofia Ricci ha preso un'altra importante decisione, segno di un nuovo capitolo che vuole iniziare a scrivere sia nel pubblico che nel privato.

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti

Elena Sofia Ricci ha conosciuto Stefano Mainetti a quarant'anni, dopo la fine della relazione con il collega Pino Quartullo, padre della sua primogenita Emma, oggi ventiseienne. Un incontro inaspettato per l'attrice toscana, che non pensava di innamorarsi di nuovo. Il musicista e compositore, invece, l'ha conquistata e nel 2003 si sono sposati. L'anno dopo è nata la figlia Maria. Un amore maturo, profondo e sempre molto riservato il loro. Difficilmente parlavano pubblicamente l'uno dell'altra, tenendo il loro legame al riparo dai riflettori. "A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche" aveva dichiarato nel 2019 Stefano Mainetti a Today (qui l'intervista) parlando di Elena Sofia Ricci. L'attrice in passato era già stata sposata con lo scrittore Luca Damiani. Un matrimonio naufragato dopo appena un anno a causa - pare - dei tradimenti di lui (che ha avuto anche una relazione con Nancy Brilli).