Elenoire Casalegno contro gli scrocconi al ristorante: "Assaggiano i piatti di tutti e si pagano l'insalatina"

"Alzi la mano chi non conosce soggetti di questo tipo" chiede Elenoire Casalegno su Instagram. Quali soggetti? Quelli che al ristorante fanno i furbi. La conduttrice si sfoga su Instagram, evidentemente reduce da una cena dove si è ritrovata davanti a scene a quanto pare solite.

"Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un'insalatina perché 'non ho molta fame', oppure 'fa troppo caldo, non ho voglia di cibi grassi e saporiti', o 'sono a dieta, non posso sgarrare'. Poi non si sa perché ma mangiano dai piatti di tutti". Elenoire Casalegno va dritta al punto e incalza: "Ti chiedono di assaggiare 'un pezzettino', un filo di pasta e dopo te ne chiedono un altro. Ti chiedono mezza polpetta, ma fosse per me non gliela darei la mia mezza polpetta. Alla fine della cena hanno mangiato dal piatto di tutti, hanno mangiato più di me e te messi insieme e hanno pagato la loro insalatina". La conclusione è senza sconti: "Ma non vi vergognate un pochettino? Poco poco? No eh? Ordinatela la pasta".

Tra i commenti al post in molti si schierano dalla sua parte, condividendo esperienze simili, ma le 'stranezze' a tavola sono tante. Più di qualcuno, ad esempio, fa notare: "A me capita il contrario. C'è chi ordina il mondo sapendo che poi si divide il conto non in base a quello che hanno ordinato". E c'è anche chi ricorda una terribile vendetta: "Al mare, quando avevo 16 anni, a un soggetto simile che non prendeva né birra né coca cola, ma bevendone un goccino da tutti... Una sera in 4 gli abbiamo offerto una birra (4 in totale) in ogni birra avevamo messo una boccetta di Gutalax (intera), è stato malissimo. Presumo abbia smesso di ca*** durante il cambio euro /lira. Conta che a Rimini correva l'anno 1986".

