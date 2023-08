Elenoire Ferruzzi spara a zero su Antonella Clerici e la sua foto al naturale: "Sembri un uomo"

Se in questi giorni tutti sembrano aver apprezzato la foto acqua e sapone pubblicata da Antonella Clerici su Instagram, c'è qualcuno che, invece, ha deciso di andare controcorrente e offendere pesantemente la conduttrice Rai per il suo scatto al naturale. Di chi stiamo parlando? Dell'ex controversa concorrente del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, l'icona trans spopolata sul web per le sue uscite senza peli sulla lingua che, anche questa volta, ci è andata giù pesante con un'offesa alla conduttrice di É sempre mezzogiorno che non è stata presa bene non sono dai fan di Antonellina ma anche dall'intera comunità Lgbtquia+ di cui la stessa Ferruzzi fa parte.

In risposta a un tweet che riportava l'immagine di Antonella Clerici senza trucco e con una bellezza tutta acqua e sapone nei suoi 59 anni, Ferruzzi -che ha un'idea di bellezza decisamente diversa da quella al naturale - ha commentato: "Un uomo", lasciando intendere che, secondo lei, la presentatrice Rai somigliasse a un uomo in quello scatto.

Offesa che non è stata presa affatto bene dai fan di Antonella Clerici che hanno definito il commento di Elenoire fuori luogo, gratuito e discriminatorio. Inoltre, in molti, hanno fatto notare a Ferruzzi, alla nascita Massimo, che lei stessa, che al Gf Vip aveva parlato del bullismo subito per il suo percorso di transizione da uomo a donna, dovrebbe sapere cosa significhi sentirsi attaccati con offese gratuite per il proprio aspetto fisico.

Elenoire, però, finora non ha chiesto scusa e, conoscendo il suo carattere irriverente, siamo quasi certi che non tornerà sui suoi passi e continuerà a dire, sul web, tutto ciò che pensa, giusto o sbagliato che sia.