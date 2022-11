Elenoire Ferruzzi fa chiarezza: "Sono una donna a tutti gli effetti"

Eleonoire Ferruzzi è stata indubbiamente una dei personaggi più discussi e chiacchierati di questo Gf Vip. L’icona LGBT è spesso stata presa di mira dai leoni da tastiera per il suo modo di fare sopra le righe e lezioso. La performer milanese è stata anche spesso attaccata per la sua identità di genere, Elenoire è nata infatti uomo per poi cambiare sesso.

Questo aspetto della sua vita è stato usato da un hater per scagliarsi contro la Ferruzzi: “Ma spiegatemi dove vedete la bellezza. Perché è un trans che si sente donna. Ok ti stimo, ma conciata così come fate a dire bella. Dai siate onesti. Il chirurgo poteva fare di meglio e le unghie e le ciglia vanno ridimensionate. Dai non ditemi il contrario che non vi credo. Io accetto che sia nato uomo in un corpo di donna ma ti sto dicendo che potresti essere più bella con unghie normali e ciglia da donna credimi”, ha scritto l’utente.

La risposta di Elenoire

Non si è fatta attendere la risposta di Elenoire, che nel suo stile graffiante non le ha mandate di certo a dire all’odiatore da tastiera. La regina delle notti milanesi ha spiegato di essersi operata all’età di 18 anni, quindi di essere biologicamente, ma anche giuridicamente una donna a tutti gli effetti: “Mi dispiace contraddirti ma qui nessuno si sente donna io sono una donna per la legge italiana ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’ io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi e’un altro discorso”.

Quanto al suo aspetto esagerato, Elenoire ne aveva già parlato durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. La milanese aveva inizialmente un look semplice ed un fisico longilineo, è stata poi lei stessa a voler estremizzare la sua figura: “L'immagine così forte l'ho ricercata nel tempo - ha confidato in puntata - Volevo appianare il divario tra la mia anima e la mia fisicità. Io ero una donna molto semplice e molto bella, ma a me non piaceva quel tipo di immagine. Io ho voluto appianate il tipo di divario che c'era tra la mia effervescenza e la mia fisicità e ora ci sono riuscita, ora sono come volevo essere”, aveva spiegato la Ferruzzi.