Elenoire Ferruzzi: "Le donne dello spettacolo mi fanno ca**re. Quelle comuni? Ancora di più"

"Tutte le donne dello spettacolo mi fanno ca**re, per non parlare delle donne comuni loro fanno ancora più schifo". Sono queste le dichiarazioni shock di Elenoire Ferruzzi che in un post social ha sparato a zero non su un personaggio in particolare come è solita fare ma su tutte le donne, famose e non. Non è la prima volta che Elenoire Ferruzzi si lascia andare a dichiarazioni forti e decisamente senza peli sulla lingua. Ricordiamo tutti quel commento alla foto al naturale di Antonella Clerici, definita "un uomo", che è costata all'icona trans una bella bufera mediatica. Elenoire, però, non si fa intaccare dalle critiche o dalle opinioni di chi la pensa diversamente da lei, anzi, se ne nutre e questa volta ha deciso di riservare un bel po' di critiche alle donne dello spettacolo.

Sul suo profio X (ex Twitter), l'icona trans diventata famosa per la partecipazione all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, nel 2022 - quella con il cosiddetto caso Marco Bellavia e una lunga serie di squalifiche, tra cui anche quella della stessa Elenoire - ha deciso di dire a tutti cosa pensa delle donne, sia quelle del mondo dello spettacolo che le donne comuni. Il risultato? Che tutte, o quasi, le fanno "schifo", per usare le sue parole.

Elenoire, infatti, ha commentato su X: "Comunque quasi tutte le donne dello spettacolo mi fanno letteralmente cagare. Ce ne sono poche che si salvano il resto fanno tutte schifo. Per non parlare delle donne comuni loro fanno ancora più schifo con quelle facce da perdenti Posso dirlo?Ah già è vero i giudizi potete darli solo voi su di me! dimenticavo che ero trans e quindi devo stare zitta".

Parole durissime che Elenoire Ferruzzi ha rivolto a quel genere femminile di cui lei stessa è diventata parte dopo la transizione di genere, creando un certo scompiglio sui social. Ma se in tanti si sono indignati, molti altri, inaspettatamente, hanno commentato le sue dichiarazioni su X non criticandola, come ci si sarebbe aspettati, ma chiedendole il parere su alcune donne dello showbiz e lodando la sua schiettezza e sincerità.

Ha esagerato Elenoire o va apprezzata per il suo essere fuori dagli schemi? Voi come la pensate?