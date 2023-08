Eleonoire Ferruzzi: "Tutti a proteggere Antonella Clerici per il paragone a uomo. Perché non chiedo scusa"

Sta facendo molto discutere il commento che Elenoire Ferruzzi ha rivolto ad Antonella Clerici apparsa senza trucco ai follower. "Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida. Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità" era stato il pensiero scritto a corredo del selfie dalla conduttrice di È sempre mezzogiorno, autentica nel mostrarsi acqua e sapone nel pieno del relax. Nel mare di complimenti riferiti alla foto è spuntato anche quello dell'icona trans nota anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip: "Un uomo" ha scritto in risposta a un tweet che riportava l'immagine in questione. La considerazione ha suscitato un vespaio di polemiche alle quali adesso la stessa Ferruzzi, dopo aver scritto su X che il suo profilo era stato hackerato, è tornata sulla vicenda con un post Instagram per spiegare perché non intenda affatto scusarsi con Clerici e con nessun altro.

"Tutti a proteggere la signora Clerici (della quale non v’importa nulla e avrà riso) che a parere vostro essere paragonati ad un uomo è un insulto" ha esordito su Instagram Eleonoire Ferruzzi: "Pensate che considerazione avete quindi degli uomini. Tuttavia, dove siete quando io ricevo migliaia di commenti denigranti, offensivi, lesivi sulla mia persona e anche sulla mia famiglia, dove siete voi? Dove sono i giornalisti? Ah ecco le regole valgono solo per voi? Io ovviamente devo stare zitta e subire giusto?". Quanto alle scuse che in molti hanno chiesto di rivolgere alla conduttrice: "Qualcuno ha detto che dovrei chiedere scusa, io non devo chiedere scusa proprio a nessuno! E semmai lo farà quando tutta l'Italia lo farà con me", ha concluso Ferruzzi.

Dal canto suo Antonella Clerici ha preferito non commentare la vicenda, restando al di sopra di un dibattito che visto in tantissimi esaltare la sua bellissima semplicità.