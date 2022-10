Elenoire Ferruzzi: "Dopo il Gf minacce di morte e insulti, mia mamma è in ospedale"

Il rientro a casa di Elenoire Ferruzzi dopo l'eliminazione di giovedì scorso non è stato dei migliori. La ex gieffina si è resa protagonista di situazioni nella Casa più spiata d'Italia poco piacevoli e che l'hanno portata a perdere il televoto con una percentuale molto alta (il 90% dei votanti voleva che lei uscisse).

Dallo sputo dopo il passaggio di Nikita Pelizon alle offese sempre verso la gieffina che ha definito portatrice di iella, fino alle liti per non essere stata ricambiata sentimentalmente da Luca Salatino e Daniele Dal Moro. Insomma sono molti gli spettatori del Gf Vip che hanno avuto da ridire sul comportamento di Elenoire, ma lei mai si sarebbe aspettata di ricevere minacce di morte e così tante offese.

A spiegarlo è lei stessa con un post su Instagram in cui ha scritto: "Dalla mia uscita dalla casa del Gf sono iniziate minacce di morte, intimidazioni, insulti rivolti anche alla mia famiglia e soprattutto a mia madre che è finita in ospedale grazie a voi che siete lo specchio di un'Italia che condanna il bullismo ma che poi fa peggio. Quindi quale sarebbe la differenza?". Nei commenti in molti condannano le offese che Elenoire ha ricevuto, ma le sottolineano che la prima ad essere stata molto pesante dentro la Casa è stata proprio lei. Altri le inviano parole di conforto per la madre in ospedale e ricordano con piacere le belle parole che lei aveva speso nel programma per parlare di Elenoire.