Elenoire Ferruzzi nella bufera per una foto nuda su Instagram. I fan: "Caduta di stile"

Abbiamo imparato a conoscerla con i suoi eccessi, il suo modo di fare irriverente, le sue forme amplificate dai continui ritocchini e i drammi del suo passato quando si chiamava Massimo e faceva finta di essere ciò che non era. Parliamo di Elenoire Ferruzzi, l'icona trans tra i più grandi protagonisti dell'ultima edizione del Gf Vip, programma che le ha dato popolarità ma anche uno schiaffo morale facendole rendere conto che, il favore del pubblico va conquistato ed essere bravi sui social non significa necessariamente saper fare anche televisione. Quest'esperienza televisiva al Gf Vip per Elenoire, infatti, non è stata delle migliori venendo squalificata per comportamenti che lo stesso Alfonso Signorini aveva definito "ignoranti e volgari" e non ottenendo molto favore del pubblico.

Ora, però, Elenoire è tornata a far parlare di sé e lo ha fatto sconvolgendo i social con uno scatto osé che ha scatenato una vera e propria bufera. Ferruzzi, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram, una foto di se stessa senza veli, uno scatto con dei micro slip e il seno in bella vista che, però, sembra non essere piaciuto a molti.

Sono state tantissime, infatti, le critiche per l'ex concorrente del Gf Vip e in tanti non hanno trovato di buon gusto il suo mettersi in mostra in questi termini. "Che caduta di stile", le ha scritto qualcuno, "Ma perché?" si sono chiesti in tanti e c'è anche chi ci è andato un po' più pesante con offese personali del tipo: "Un mostro".

Uno scatto che doveva essere per Elenoire un modo di accettazione di se stessa e del suo corpo e che è diventato per tutti un modo per fare bodyshaming nei confronti di una persona che, esteticamente, non corrisponde ai canoni a cui siamo abituati.