"Le madrine del Pride sono donne eterosessuali": il post polemico di Ferruzzi e il chiarimento su Paola e Chiara

Con un post social Elenoire Ferruzzi ha espresso la propria perplessità in merito alla scelta degli organizzatori del Pride di Roma di scegliere Paola e Chiara come madrine. "Le madrine dei Pride sono donne eterosessuali. Non ho altro da aggiungere. Grandi traguardi" ha scritto l'ex concorrente del Grande Fratello Vip in riferimento alla manifestazione che si è svolta ieri nella Capitale e che ha trovato le due sorelle cantanti, icone gay friendly, al timone dell'evento. Immediato è stato il dibattito che ne è scaturito tra chi si è detto d'accordo con il pensiero dell'icona trans e chi, al contrario, ha avuto da ridire su un'osservazione che pareva rivolgersi proprio a Paola e Chiara.

Evidentememnte, però, così non era, visto che poco dopo la stessa Elenoire Ferruzzi ha pubblicato un nuovo post per precisare la sua affermazione e chiarire di non avere nulla in contrario su Paola e Chiara. Il suo dissenso, infatti, è rivolto a certe scelte dell'organizzazione del Pride che coinvolge "donne o uomini eterosessuali che vanno ai Pride solo ed esclusivamente per prendere soldi".

"Voglio assolutamente specificare una cosa molto importante, il post precedente non è assolutamente rivolto a Paola e Chiara che amo molto. Ho un bellissimo rapporto con Paola ed è una mia cara amica e oltretutto abbiamo già condiviso dei Pride assieme" ha premesso Ferruzzi nel suo post Instagram: "È riferito ad altre persone donne o uomini eterosessuali che siano, che non hanno mai speso una parola nei nostri confronti, vanno ai Pride solo ed esclusivamente per prendere soldi perché credetemi che i soldi li prendono. E comunque nulla di personale con nessuno, anche con questi ultimi la colpa non è loro ma bensì degli organizzatori. Finitela sempre di travisate tutto volutamente grazie. Altrimenti torniamo sempre lì, i nostri peggior nemici siamo noi stessi". Tra i commenti quello di Paola Iezzi: "Amore non avevi bisogno di specificare nulla. Sai che ti amiamo e che tu ami noi. Viva el amor!".