Elenoire Ferruzzi svela quanti soldi ha speso in ritocchini

Ha cominciato ad operarsi a 16 anni Elenoire Ferruzzi, che nel corso del tempo ha lavorato affinché la sua immagine esteriore corrispondesse il più possibile alla sua anima, in barba a chi la ritiene eccessiva. E proprio ieri l'icona trans - reduce dall'eliminazione al Grande Fratello Vip - si è fatta i conti in tasca ed ha rivelato alle Iene la somma totale del costo degli interventi a cui si è sottoposta.

"L'immagine così forte l'ho ricercata nel tempo - ha cofidato in passato Elenoire, 43 - Volevo appianare il divario tra la mia anima e la mia fisicità. Io ero una donna molto semplice e molto bella, ma a me non piaceva quel tipo di immagine". A vent'anni, infatti, il suo viso era quello di una donna acqua e sapone, poi il ricorso assiduo alla chirurgia, che si è concentrato non solo sul volto ma anche su seno e lato b. "Per gli zigomi ho speso 7000 euro - dice l'icona LGBT - Per le labbra ho perso il conto, ma credo 7000. Poi ho rifatto il seno 5 volte, almeno 10mila euro a volta. Per il sedere ho speso 15mila euro". Per un totale di? "Duecentomila euro". Tra i dettagli più appariscenti del suo corpo, le unghie lunghe venti centimetri. "La gente mi chiede come faccio, ma non mi interessa di ciò che pensano gli altri", prosegue. "Gli haters sono fan che non ammettono di esserlo e diventano haters".