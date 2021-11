Eleonoire Casalegno choc: "La notte in cui Omar Pedrini ha rischiato di morire"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Nel video in alto, Elenoire Casalegno parla di Omar Pedrini)

Elenoire Casalegno si lascia andare a confessioni inedite a proposito della relazione con Omar Pedrini, l'ex compagno. Lo fa nel nuovo appuntamento sul Nove con le interviste senza filtri di Peter Gomez alla Confessione. L'attrice sarà ospite venerdì 5 novembre, come sempre dopo il live di Fratelli di Crozza, sul canale visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

La conduttrice racconta un evento difficile da dimenticare legato alla storia d’amore durata sette anni, tra il 2002 e il 2009, con l'ex leader dei Timoria Omar Pedrini. Di come affrontò quella notte, nel giugno 2004, quando il suo compagno subì quel primo intervento al cuore e lei, letteralmente, gli salvò la vita, caricandolo a forza in auto e portandolo in ospedale, nonostante dall'esterno le condizioni non apparissero così gravi. Sono anni che Pedrini convive con dei seri problemi al cuore. Il primo malore fu proprio quello del 2004 e fu anche il peggiore, come ha più volte raccontato: "Ho rischiato di morire. Ho una spada di Damocle sulla testa". A salvarlo fu il dott. Di Bartolomeo, che da allora lo segue.

"Una sera lui rimase sveglio per scrivere un articolo, io andai a dormire - ricorda Elenoire - Mi svegliai la mattina lo trovai esattamente come la notte, vestito ancora con tanto di scarpe, maglione. E lui mi raccontò che, rimanendo sveglio, gli era venuta fame e, dopo aver mangiato un po' di bresaola e bevuto un po' di birra, aveva iniziato ad avere grandi dolori allo stomaco".

"Quindi pensai immediatamente a una congestione - prosegue l'ex modella - In farmacia gli misurarono la pressione ed era perfetta, gli diedero delle pastiglie. Tornammo a casa e mangiò un riso in bianco e si mise a dormire. Dopo circa un'oretta, andai in camera e lo vidi dormire. A quel punto iniziai a svegliarlo e lui non voleva svegliarsi - prosegue l'attrice - A un certo punto aprì gli occhi e disse: 'Sono stanco, lasciami dormire'".

A quel punto Elenoire si accorge che sta accadendo qualcosa di veramente grave: "Dissi: 'no, no, scendi giù dal letto'. Lo tirai giù di forza, insomma è un uomo di un metro e novanta, non proprio piccino e leggiadro. Lo vestii, lo caricai in macchina e corsi immediatamente in ospedale. Lui non voleva". Una volta arrivati, dopo l'ecocardio dissero: 'Signora, bisogna immediatamente operarlo'. Aveva un aneurisma aortico. Arrivò il medico e mi disse: 'Signora glielo dico con molta onestà: all’80% muore, al 20% si salva”. Uscì dopo sette ore di intervento e mi dissero: 'Ce l'abbiamo fatta, adesso è in rianimazione".

"Miracolo, gli hai salvato la vita", commenta il conduttore. "Questa è la storia", conclude Elenoire.