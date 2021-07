Eleonoire Ferruzzi, prima foto dopo il Covid: ha perso 30 chili

Elenoire Ferruzzi ha vinto la sua battaglia contro il Covid ed è finalmente tornata a casa. La star dei social, icona della comunità Lgbt milanese, è stata ricoverata per tre mesi all'Ospedale Sacco di Milano in condizioni disperate e soltanto a giugno era tornata a comunicare con i suoi follower, raccontandolgi il dramma che aveva vissuto e che ancora non era finito.

Oggi il lieto fine. Elenoire torna a farsi vedere su Instagram, pubblicando una foto dal suo appartamento in cui appare visibilmente dimagrita: "Questa è la mia prima foto post Covid, dopo che la morte è venuta a trovarmi in rianimazione svariate volte - scrive - Oggi con 30 kg in meno sento l'anima leggera, sento il caldo, il sole, il vento". Per lei inizia un nuovo capitolo, con ben altre consapevolezze: "Ho voglia di innamorarmi perché sono risorta dove non avevo scampo".

Il ringraziamento ai medici

Accanto a lei, in questi tre mesi, i medici e gli infermieri del Sacco, a cui va il suo grazie più sincero: "Non finirò mai di ringraziare per tutto il resto della mia vita tutto il reparto di rianimazione dell'ospedale Sacco di Milano e tutti i medici, gli infermieri, ovviamente del reparto pneumologia. Grazie per avermi salvato la vita con rispetto e dedizione". Dopo le sue parole ecco l'ondata d'affetto di amici - tra cui Vladimir Luxuria, Simona Ventura, Roberta Lanfranchi - e follower, felici di unirsi in un unico coro: "Bentornata".

La foto pubblicata da Elenoire Ferruzzi appena tornata a casa