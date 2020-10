Eleonora Daniele si scusa con Chiara Ferragni dopo l’attacco in diretta tv

Eleonora Daniele è intervenuta su Twitter per scusarsi con Chiara Ferragni a cui, durante la diretta del programma di Rai Uno ‘Storie Italiane’ del 12 ottobre 2020, aveva rivolto la colpa di non essersi esposta abbastanza rispetto alle tematiche sociali legate al coronavirus in favore dei più giovani.

“Ieri parlando di Chiara Ferragni ho lanciato una bellissima copertina su di lei. È vero ho dimenticato del grande impegno sulla raccolta per ospedale covid, e me ne scuso. A dimostrazione della mia buona fede ho trasmesso l’anticipazione della sua intervista con Simona Ventura”, ha scritto la conduttrice contro cui si era scagliato anche Fedez attraverso un video realizzato per ricordarle come lui e la moglie abbiano contribuito alla costruzione di un reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Eleonora Daniele contro Chiara Ferragni

“Sbaglio o non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid? Una che ha tutti quei followers, che è così conosciuta e amata dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i ragazzi oggi. Qualche messaggio in più di un certo tipo dovrebbe arrivare”, ha affermato Eleonora Daniele parlando di Chiara Ferragni con l’ospite Simona Ventura, protagonista dell’intervista all’influencer successiva alla messa in onda su Rai2 del film ‘Unposted’. E ancora: “Il Codacons ha fatto una denuncia per quell'immagine in cui è apparsa vestita da Madonna. Non voglio entrare nel merito ma ho grandissima stima dell'associazione dei consumatori”. Affermazioni a cui Fedez ha replicato molto duramente: “Una giornalista che arriva direttamente dal Grande Fratello si permette di dire con tono inquisitorio che mia moglie avrebbe dovuto fare di più. Mentre la giornalista, che lavora con il servizio pubblico pagato dallo stato, magari avrebbe dovuto informarsi sulle cose che si dicono”, ha tuonato il rapper per poi proseguire: “Cara giornalista del Grande Fratello, le voglio raccontare quello che ha fatto mia moglie per mero senso civico, che immagino lei non sappia cosa essere. Abbiamo dato vita a una raccolta fondi che ha dato vita all'unica opera di terapia intensiva fatta sul territorio milanese. Durante l'estate è andata a far vedere le bellezza italiane. Le è stato riconosciuto il Leone d'Oro. Lei invece che cosa ha fatto durante la pandemia?".