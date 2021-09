Eleonora Daniele in forma dopo la gravidanza grazie a sport e dieta sana

Da quando la figlia Carlotta è arrivata nella vita di Eleonora Daniele, un’esplosione di emozioni arricchisce le giornate della conduttrice Rai, coinvolta nella crescita della bambina tanto desiderata come frutto dell’amore per il marito Giulio Tassoni.

Al settimanale Gente Eleonora Daniele ha ribadito la gioia di sentirsi madre, di recente culminata in quella immensa di sentirsi chiamare per la prima volta ‘mamma’, ma ha anche raccontato dell’attività fisica e della corretta alimentazione che le hanno permesso di tornare in forma nei mesi successivi alla gravidanza durante la quale aveva preso diversi chili.

Eleonora Daniele: "Quando Carlotta mi ha chiamato mamma"

Eleonora Daniele ha descritto con particolare intensità il momento in cui la sua Carlotta l’ha chiamata mamma per la prima volta, mentre, di corsa, si stava preparando per andare lavoro. La bimba era sul seggiolone accanto al papà e, all’improvviso, ha pronunciato quella parola: "Mi seguiva con lo sguardo e un istante prima che varcassi la porta di casa ha scandito bene ‘mamma’". L’emozione è stata così forte da non riuscire a voltarsi, "ma ho avuto una reazione interiore immensa" ha aggiunto, "Quasi avessi dentro di me un vulcano che stava per esplodere. Non vedi ancora la lava, ma ne avverti il calore dirompente".

Quanto alla sua forma fisica, Eleonora Daniele ha raccontato di aver preso circa venti chili durante la dolce attesa, di averne smaltiti alcuni dopo il parto e di aver perso altri 11 chili da gennaio a oggi facendo sport e limitandosi nel consumo di dolci. "Brucio un sacco di calorie", aveva confidato la conduttrice di Storie Italiane qualche settimana fa: "Ma forse il vero segreto è Carlotta: ora che corre starle dietro è una vera impresa".