Eleonora Daniele parla per la prima volta della figlia: "Bambinona simpatica, mi somiglia. Ma non farò il bis"

L'ha desiderata tanto e finalmente la maternità è arrivata. Eleonora Daniele si gode l'estate all'insegna dell'amore della figlia Carlotta, nata a maggio dall'amore per l'imprenditore Giulio Tassoni, sposato l'anno scorso dopo un lungo fidanzamento. "Sono davvero felice. A volte mi chiedo se sia un sogno. Poi la guardo e mi rendo conto che è vera", dice la conduttrice di Storie Italiane al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Eleonora Daniele mamma, le giornate con la figlia Ginevra

Carlotta è nata il 25 maggio a Roma. A dare la notizia è stata Mara Venier, presto madrina di battesimo della piccolina. "Sta benissimo - dice oggi Eleonora - Cresce a vista d’occhio: quando è nata pesava poco più di quattro chili, ora ha già superato i sei. E’ una bambinona e mangia con appetito. Assomiglia a me quando ero piccola come lei ma è molto più piena di quanto fossi io". Non solo. Eleonora rivela anche che la piccolina è sempre allegra: "E' anche simpatica: è capace di fare delle facce assurde, come sta facendo in questo momento mentre stiamo parlando. E’ una bambina che mette di buonumore".

Da quando è arrivata, infatti, le sue giornate sono stravolte: "Lei si sveglia presto, tra le 5 e le 6 del mattino, e io la allatto. Poi aspetto un paio d’ore e la allatto di nuovo. Altre due ore e la allatto ancora... Insomma, durante la giornata siamo parecchio impegnate".

Il futuro di Eleonora Daniele, tra remise en forme e tv

Lavori in corso per trovare un nuovo equilibrio. "Ci sono mille cose da fare, ne ho lasciate tante in sospeso durante la gravidanza. Devo anche recuperare la mia persona, il mio fisico, perché il parto cesareo è stato un’esperienza faticosa. Poi c’è tutto quello che faccio con Carlotta e infine, c’è anche lo studio".

La conduttrice è andata in onda fino a poche ore prima del parto e già a settembre tornerà in onda con la trasmissione del mattino di Rai Uno. "So già che Carlotta mi mancherà moltissimo. Mi organizzerò. Sicuramente continuerò a tirarmi il latte perché almeno fino a dicembre vorrei allattarla".

Eleonora Daniele: "No al secondo figlio, non sono egoista"

Nessuna intenzione di fare il bis, almeno per il momento: "Ora non ci penso proprio. Anche se devo ammettere che una bambina come Carlotta fa venire voglia di farne altri venti. Però non bisogna essere egoisti: bisogna fare i conti con la realtà e con il tempo che si ha, perché i figli vanno cresciuti dai genitori e non dalle tate".