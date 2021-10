Eleonora Daniele super mamma, le (rare) foto a spasso con la figlia Carlotta

La conduttrice in giro per Roma con la bambina avuta da Giulio Tassoni

Quando non è impegnata al timone del suo Storie Italiane, Eleonora Daniele si dedica anima e corpo alla piccola Carlotta, la figlia avuta l'anno scorso dall'imprenditore Giulio Tassoni. Eppure è raro vedere mamma e figlia insieme sui social network oppure immortalate dai paparazzi, poiché la presentatrice Rai tiene moltissimo alla sua privacy.

Eleonora Daniele a spasso con la figlia

A "pizzicare" Eleonora insieme alla sua bimba sono riusciti però i fotografi del settimanale Oggi, che l'hanno fotografata a spasso per Roma mano nella mano con la bimba durante una sessione di shopping. Tra i vicoli tappezzati di sampietrini, Eleonora e la sua bambina si divertono a passeggiare e a scegliere vestiti in negozi per l'infanzia.

Dalla mamma, la piccola ha ereditato i colori: tenerissimi i riccioli biondi che le scendono sul viso.

Incinta a 45 anni

Sedici mesi appena compiuti, Carlotta è nata a maggio 2020, nel pieno del primo lockdown ed è diventata centrale nella vita di Eleonora e del marito Giulio Tassoni, sposato poco prima dopo tanti anni d'amore. L'arrivo della bimba è stato tanto voluto quanto inaspettato. La conduttrice, infatti, ha dichiarato di essere rimasta incinta naturalmente, nonostante per la sua età non era così semplice. "Carlotta è sicuramente un dono di Dio - aveva dichiarato in un'intervista pochi giorni dopo il parto - Alla Madonna ho chiesto le cose più belle della mia vita e quindi anche mia figlia".

In basso, le foto di Eleonora Daniele con la figlia Carlotta