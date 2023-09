Eleonora Daniele innamoratissima del marito Giulio: le foto dei baci a bordo piscina

Per Eleonora Daniele settembre profuma ancora d'estate e nonostante sia tornata in tv, con il suo Storie Italiane, non ha perso l'occasione di trascorrere la domenica tra la piscina e il giardino di un lussuoso hotel di Roma con il marito, l'imprenditore Giulio Tassoni, e la figlia Carlotta. Lei li guarda, da bordo piscina, giocare nella piscina dei bimbi, poi si tuffano tutti insieme e infine i due genitori si assicurano che la piccola sia ben coperta mentre è bagnata per non farle prendere freddo. In tutto questo non sono mancate le coccole, i baci, gli sguardi complici tra Daniele e Tassoni come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi.

Carlotta ha solo tre anni e per questo motivo è una vera esplosione di energia: per riuscire a tenerla impegnata i genitori si sono portati dietro ogni tipo di gioco ma anche qualche librino. Eleonora e Giulio sono convolati a nozze nel 2019, ma prima di dirsi 'sì' sono stati fidanzati per 16 anni: il loro quindi è un amore ventennale che però non ha perso la passione, anzi. Questi momenti in famiglia sono fondamentali in quanto da ottobre Eleonora condurrà anche Storie di sera, appuntamento del lunedì sera in seconda serata.