Eleonora Daniele ricorda il fratello, morto 6 anni fa: "Senza di te un grande vuoto"

Il dolore per la morte del fratello è qualcosa con cui Eleonora Daniele convive da anni, tutti i giorni, da quel 17 febbraio del 2015 quando Luigi, affetto da autismo, l'ha lasciata. Ieri, in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, la conduttrice lo ha ricordato su Instagram, dove ha condiviso una sua foto da bambino.

"Sei anni che te ne sei andato - scrive - Amore mio grande. Senza di te un grande vuoto. Per sempre sarai nel mio cuore dove ti custodirò per tuta la vita". Luigi, fratello maggiore di Eleonora Daniele, era affetto da una forma di autismo e aveva 44 anni quando è morto. Per lui la conduttrice di 'Storie Italiane', insieme alle due sorelle, ha fondato l'associazione Life Inside che sostiene le persone autistiche e i loro familiari.

Eleonora Daniele: "La morte di mio fratello mi ha portata a volere un figlio"

Dopo un dolore così grande, la gioia più bella della sua vita. Eleonora Daniele è diventata mamma a maggio dell'anno scorso e la figlia Carlotta è in qualche modo un 'regalo' proprio di suo fratello: "In passato non ci pensavo: mi sono trovata a 40 anni a scoprire di desiderare un figlio. Ed è arrivata Carlotta, in modo naturale - aveva raccontato poco dopo il parto - Forse è stata la morte di mio fratello che mi ha svegliata, mi ha costretto a fare un bilancio della vita, mi ha portata a volere un altro affetto. Per me mio fratello Luigi era come un figlio, anche se io sono più piccola: era autistico, e io ho sempre badato a lui insieme alla mia famiglia, i miei genitori e le mie due sorelle, fin da quando ero bambina. È morto cinque anni fa per un arresto cardiaco e per me è stato scioccante".