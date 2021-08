Eleonora Daniele pronta al secondo figlio: "Io e Giulio lo vorremmo, sarà il Cielo a decidere per noi"

In più occasioni Eleonora Daniele ha raccontato la gioia di una maternità a lungo desiderata e poi meravigliosamente esaudita con la nascita della figlia Carlotta, arrivata a maggio 2020 dopo una gravidanza affrontata in piena emergenza sanitaria.

La conduttrice di 'Storie Italiane', 45 anni il prossimo 20 agosto, è rimasta incinta in modo naturale, a qualche mese dal matrimonio con Giulio Tassoni: "Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all'altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell'apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te", aveva confidato facendo un bilancio dei primi mesi da mamma, esperienza che non nasconde di voler provare ancora con una seconda gravidanza. "Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza", ha affermato in un’intervista a Di Più, ribadendo l’intenzione condivisa con il marito di allargare la famiglia.

Eleonora Daniele in forma dopo il parto

Argomento del colloquio è stata anche la forma fisica di Eleonora Daniele che, dopo il parto della sua Carlotta, ha saputo curare al meglio senza dieta, ma con tanta attività fisica. Dieci sono stati i chili che la conduttrice ha eliminato con lo sport, in particolare con aeroboxe e poi con il padel, disciplina che pratica con il marito Giulio Tassoni. "Brucio un sacco di calorie. Diete? No, mi piace mangiare. Ma cerco di stare attenta. Adesso sono tornata in forma", ha aggiunto Eleonora, certa che molto faccia anche l’impegno per seguire sempre al meglio la sua bambina: "Ma forse il vero segreto è Carlotta: ora che corre starle dietro è una vera impresa".