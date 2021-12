Eleonora Daniele di nuovo incinta? Le foto in giro per Roma che fanno notizia

"Sarà il cielo a decidere per noi. Se vorrà bene, altrimenti pazienza". Così Eleonora Daniele, 45 anni, rispondeva ai giornalisti sulla possibilità di avere un secondo figlio con l'imprenditore Giulio Tassoni, appena qualche mese fa. E, a giudicare da alcuni rumors (e da alcune foto), la conduttrice sarebbe di nuovo incinta. Ma il condizione è d'obbligo perché non vi è alcuna conferma e perché molto spesso le indiscrezioni sul tema altro non sono che cantonate prese da paparazzi troppo maliziosi.

Nelle foto pubblicate dal magazine Gente, nel numero in edicola questa settimana, Eleonora è a spasso con la prima figlia, la piccola Carlotta, nata a maggio 2020 ovvero nel pieno del primo lockdown, e passeggia sfoggiando forme più rotonde del solito. Benché a celare il suo corpo ci sia una lunga pelliccia grigia e un maglione viola extralarge, sembra far capolino il mitologico "pancino sospetto" della cronaca rosa. Inutile aggiungere che lei, al momento, non ha commentato ufficialmente la notizia. Tantomeno il marito, sposato nel 2019.

La prima figlia ad oltre 40 anni. "Carlotta, un dono di Dio"

Che il senso materno la spingesse verso il bis non è un mistero. Più volte la presentatrice di Storie Italiane ha confidato di sperare in un secondo bebè. "Carlotta è sicuramente un dono di Dio - ha dichiarato in un'intervista pochi giorni dopo il parto lei, diventata mamma per la prima volta già una volta raggiunti gli "anta" - Alla Madonna ho chiesto le cose più belle della mia vita e quindi anche mia figlia". Chissà che le sue preghiere non vengano esaudite anche una seconda volta.