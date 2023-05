Eleonora Daniele si racconta, dal lavoro in banca prima del Grande Fratello all'affetto per Luca Giurato

La vita di Eleonora Daniele è stata argomento di una lunga intervista che la conduttrice di Storie Italiane ha rilasciato al Corriere della Sera. La sua infanzia nella campagna veneta con i genitori, il dolore per la morte di Luigi, il fratello che soffriva di autismo scomparso a 44 anni, il lavoro in banca prima della sua partecipazione al Grande Fratello sono state le tappe di un racconto che ha compreso momenti complicati e sereni, ma anche il ricordo delle persone che porta nel cuore per ciò che sono riuscite a insegnarle.

I suoi genitori, certo, coppia unitissima nella sofferenza dovuta alla condizione del fratello ("Lui e mia madre mi hanno insegnato la resilienza", ha detto), ma anche Mara Venier conosciuta quando aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo e, dopo la sua partecipazione al reality di Canale 5, nel 2001, aveva iniziato a fare telepromozioni. Tutt'ora la conduttrice di Domenica In è una delle persone più care della sua vita, non a caso scelta come madrina di battesimo della figlia Carlotta. "In quella occasione incontrai Mara Venier e fu molto carina con me: nelle promozioni mi avevano dato un altro nome, ma lei disse che non ero sbucata dal nulla, quindi dovevano chiamarmi con il mio nome. Una piccola cosa, ma importante" ha raccontato Eleonora, legata anche a un altro personaggio della tv, Luca Giurato, giornalista e conduttore da diversi anni lontano dalle scene.

"Sono molto affezionata a Luca Giurato. Ho vissuto con lui gli anni di Unomattina e mi ha insegnato che si può essere leggeri pur parlando di cose serie" ha spiegato: "Mi ha fatto conoscere questa doppia cifra, che aiuta quando fai intrattenimento. Tra noi era nata una complicità molto bella, ogni tanto lo chiamo anche oggi. Mi è rimasto molto nel cuore". Come Gina Lollobrigida, che "quando l'ho conosciuta la prima volta mi sono molto emozionata", ha raccontato: "Ed ero impressionata: una donna come lei, che aveva vissuto tutto quello che aveva vissuto, che aveva conosciuto chiunque, con mille possibilità, restava una persona assolutamente eclettica e, soprattutto, una donna indipendente, padrona di sé stessa. Per me questo suo animo è stato un grande insegnamento oltre che un esempio di emancipazione".

Il lavoro in banca prima del GF

Per Eleonora Daniele il mondo dello spettacolo è arrivato quasi per caso. Il suo sogno era fare la maestra, obiettivo accantonato nel corso degli anni per questioni economiche: "Volevo fare la maestra. In pratica volevo continuare a studiare. Ero molto brava a scuola, ma sempre per motivi economici non ho potuto andare all’università e ho dovuto iniziare a lavorare. Avevo 19 anni" la conduttrice che poi all'università ci è tornata e dopo Scienze della comunicazione, ora si è iscritta a Psicologia. La possibilità di fare tv, dunque, è arrivata mentre era impiegata in banca: "Lavoravo in banca ma ogni tanto mi chiamavano degli show room del posto, per fare l'indossatrice. Poi, un'emittente locale mi scelse per fare delle interviste in video" ha ricordato. E in banca è arrivata la sollecitazione di tentare la strada del reality: "C’era una mia collega che seguiva il “Grande Fratello” accanitamente e ricordo che pensavo fosse pazza per appassionarsi a quel programma. Non capivo il fenomeno. Poco tempo dopo mi sono presentata comunque ai provini", ha ricordato ancora Eleonora.

Un cambio radicale nel percorso professionale che in un primo momento aveva incontrato le perplessità del padre: "Aveva qualche timore. Era un uomo legato alle vecchie tradizioni: per lui lo spettacolo era un mondo fatto di luci e pochi contenuti... Non voleva, insomma, che partecipassi al reality. Per me, piuttosto, aveva altri progetti (...) Avrebbe voluto che io facessi una bambina. Voleva diventare nonno di una nipotina". Una nipotina che poi arrivata qualche anno dopo: "Lui era morto. Infatti dico che Carlotta è il regalo di mio papà".