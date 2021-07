Eleonora Daniele scrive a Maria Grazia Cucinotta: "Fortunata ad averti incontrata"

Eleonora Daniele e Maria Grazia Cucinotta sono la dimostrazione di come l’amicizia nel mondo dello spettacolo non sia così improbabile come si possa pensare. La conduttrice padovana e l’attrice messinese, tra le donne più stimate della tv e del cinema nostrano per la professionalità ma anche per il garbo con cui entrano nelle case degli italiani, sono legate, infatti, da un profondo affetto, ben rappresentato dalla bellissima dedica social con cui Eleonora Daniele si è rivolta all’amica in occasione del suo compleanno.

"Auguri alla mia straordinaria amica Maria Grazia Cucinotta" ha esordito la conduttrice Rai a corredo della foto che la ritrae con la figlia Carlotta e con l’attrice al suo fianco: "Ti ho conosciuta qualche anno fa nella splendida isola di Vulcano, e sono rimasta colpita dalla tua straordinaria umanità, dolcezza, umiltà, accompagnate da una forte e solare personalità".

"Sei sempre vicina ai più deboli e non ti tiri mai indietro nelle battaglie da fare per i più bisognosi", ha proseguito ancora Eleonora: "Sono stata fortunata ad averti incontrata e poter condividere con te tanti momenti belli della vita. Sei una persona speciale, sempre in difesa dei diritti delle donne. Ho tanta stima e tanto affetto per te e per l’esempio che sei. Buon compleanno tesoro mio". Parole che sono arrivate dritte alla festeggiata, pronta a ricambiare con altrettanto affetto il suo messaggio: "Grazie di cuore, perché tu sei il cuore", il commento di Maria Grazia, festeggiata come merita dall’amica, ma anche dai follower e, soprattutto, dalla sua famiglia.

Il compleanno di Maria Grazia Cucinotta

Oggi, martedì 27 luglio, Maria Grazia Cucinotta compie 53 anni. Un compleanno reso speciale dai tanti pensieri rivolti a lei via social, dai doni ricevuti e mostrati attraverso le storie Instagram e dall’amore del marito Giulio e della figlia Giulia ritratti con lei nella foto durante i festeggiamenti iniziati a mezzanotte: “Sono arrivata ai 53 anni di meravigliosa vita che tutti voi che mi volete bene avete reso speciale. Grazie sempre per i vostri auguri affettuosi. Vi voglio bene assai”, si legge nella didascalia scelta per celebrare il suo giorno.