Eleonora Daniele: "In sala operatoria mi hanno riaperta e richiusa, è stato uno shock"

La figlia Carlotta, che a maggio compirà tre anni, è la gioia della sua vita. "Un dono del cielo" la definisce sulle pagine di Gente Eleonora Daniele, felice di come la sua vita è cambiata - in meglio - con l'arrivo della bambina avuta dal marito Giulio Tassoni. "Ero più dura, mi sono ammorbidita, plano più leggera sulle cose" spiega.

Diventare madre è la cosa più bella che le sia capitata, ma ci ha pensato a lungo prima di prendere questa decisione, spaventata anche dalla sua storia familiare. La conduttrice di Storie Italiane nel 2015 ha perso il fratello, affetto da autismo: "Quando aspettavo Carlotta ci pensavo, il dolore vissuto sin da piccola mi ha segnata, fa parte di me. Per questo dico che con la mia storia, con la mia razionalità, decidere seppur tardi di avere un bimbo è stata la più lucida e straordinaria follia della mia vita".

Fortunatamente non ci sono state complicazioni, se non del parto: "Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno nuovamente portata in sala operatoria - racconta Eleonora Daniele, 46 anni - Mi hanno riaperta e richiusa. Uno shock. La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza".

Il desiderio di un altro figlio

Sposata dal 2019 con Giulio Tassoni, il desiderio di un secondo figlio c'è: "Vorremmo, ma senza accanimento - spiega la conduttrice - se dovesse arrivare sarebbe il benvenuto, ma sono consapevole del tempo che scorre. Sono già fortunata ad avere Carlotta. Ora voglio proteggerla ed essere presente come sono stati miei genitori con me".

Eleonora Daniele con la figlia Carlotta