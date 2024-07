Eleonora Giorgi bellissima al matrimonio del figlio con Clizia Incorvaia: le foto

Il 12 luglio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono sposati. A quattro anni dal loro primo incontro nella casa del Grande Fratello, e dopo essere diventati genitori di Gabriele, si sono detti sì a Forte dei Marmi. I due hanno scelto la località marina toscana in onore alla storia d'amore di Eleonora Giorgi con Massimo Ciavarro: glia attori si sono innamorati proprio su quelle spiagge mentre giravano "Sapore di sale 2", nel 1983.

Le nozze sono anche state anticipate, purtroppo Giorgi si sta curando per un tumore al pancreas, anche per le condizioni fisiche dell'attrice che però dalle foto e dai video è apparsa bellissima e raggiante. Sicuramente le chemioterapie la stanno provando, ma per il gran giorno del suo Paolo si è mostrata forte e soprattutto ha cercato di divertirsi.

Per la cerimonia ha optato per un look anti-convenzionale: pantaloni palazzo e camicia traforata bianchi con sopra una giacca in raso blu coordinata al turbante che ha tenuto anche durante la festa. Ai piedi niente tacchi ma delle comode espadrillas in tinta. Proprio come aveva fatto per il suo figlio maggiore, Andrea Rizzoli, ha accompagnato Paolo, che teneva in braccio Gabriele, verso l'altare ed era visibilmente emozionata, i due poi si sono baciati e dopo poco è arrivata Clizia.