Eleonora Giorgi e il cancro, dopodomani l'operazione: "Ho paura, statemi vicino"

(Nel video in alto, Eleonora Giorgi racconta la battaglia contro la malattia)

"Ho un po' di paura". Eleonora Giorgi sta combattendo contro un tumore al pancreas e martedì si sottoporrà a un'operazione. "Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Ora ho questa super-operazione, ringrazio Dio, i medici e la scienza che l'hanno resa possibile", dice l'attrice in collegamento con Verissimo. L'intervento arriva dopo un percorso di cure che ha prodotto risultati.

"Dopo il cammino di 3-4 mesi di chemio, il mio corpo ha reagito bene e quel maledetto tumore si è un po' necrotizzato ed è meno reattivo. E' un po' intontito e alle corde, ci dobbiamo sbrigare e toglierlo. In Italia su questo tipo di operazioni abbiamo risultati molto alti, sono fiduciosa. Sono felice che sia possibile", dice ancora. "Ci vorrà tempo e ci vorrà pazienza dopo l'operazione, i medici hanno detto che recupererò".

Eleonora si è detta particolarmente colpita dalla vicinanza che le ha mostrato in questo momento difficile Massimo Ciavarro, ovvero l'ex marito, padre del figlio Paolo. "Come ha sentito dell'operazione lui è partito da Lampedusa ed è venuto a Roma", racconta l'attrice 70enne. "Massimo vuole essere con me in clinica durante l'intervento e questo è stato un piccolo miracolo", conclude. Al suo fianco anche Paolo e il primogenito Andrea Rizzoli, nato dalla relazione con produttore Angelo.