Eleonora Giorgi con la consuocera da Clizia: prove da nonne

E' una super famiglia quella di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, che tra poco si allargherà con l'arrivo del primo figlio della coppia. E mentre i futuri genitori iniziano a schiarirsi le idee sul nome, in attesa di conoscere il sesso del bebè, le nonne sono al settimo cielo.

Eleonora Giorgi è addirittura tornata a vivere a Roma. L'attrice, infatti, da qualche anno si era trasferita fuori città ma la notizia del nipotino le ha fatto cambiare idea in un attimo, facendola tornare a vivere vicino al figlio e alla nuora. In barba alle dicerie sulle suocere, la diva degli anni '70 sta trascorrendo molto tempo con Clizia e insieme a loro c'è ovviamente anche la mamma dell'attrice in dolce attesa. "Che fortunata che sono" scrive Clizia su Instagram, condividendo una foto con le due donne che le accarezzano la pancia. Un pomeriggio tutto per loro in cui si è sognato ad occhi aperti, ma anche per dare e prendere qualche prezioso consiglio da mamma a mamma. E la Incorvaia ringrazia: "Voi grandi donne che siete con me in questo percorso unico mi fate sentire più forte e amata".

Per Paolo Ciavarro è il primo figlio

Clizia è felicissima di rivivere dopo 6 anni le gioie della maternità - ha già una figlia, Nina, nata dalla relazione con Francesco Sarcina - mentre per Paolo Ciavarro sono emozioni del tutto nuove, trattandosi del primo figlio. "Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome - ha detto in un'intervista - Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me".

