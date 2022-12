Eleonora Giorgi parla del rapporto con Clizia e svela un retroscena sul nipotino

"Non mi potevo immaginare una cosa così". Eleonora Giorgi non sta ancora nella pelle al pensiero di essere diventata nonna, come racconta ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio 2: "Sono grande d'età, fino a un anno fa sentivo un sentimento di chiusura dei giochi. Il nipotino mi ha cambiato prospettiva. È la vita che si rinnova. Mi ha fatto tornare ad essere madre".

L'attrice aiuta molto il figlio Paolo e sua nuora Clizia Incorvaia: "Quando me lo affidano per uscire gli do una mano, si fidano di me. A volte mio nipote lo chiamo Paolo, come mio figlio. Poi torno a chiamarlo Gabri, ovviamente. È l'eterna maternità che si rinnova. Le donne possono capirmi, torniamo madri, ma con una consapevolezza diversa. Certe volte mi dico che non so se ci sarò quando Gabri avrà vent'anni, però mi ha rinnovata". E sul rapporto con Clizia risponde raggiante: "Ottimo, ci sono molte affinità. Vagamente mi assomiglia fisicamente e ha un certo candore pensante che è proprio la mia matrice". Nessun attrito né tensioni tra le due donne, che al contrario sono unitissime per la gioia di Paolo Ciavarro.

La caduta a "Italia sì"

Eleonora Giorgi ha parlato anche della rovinosa caduta a Italia sì, il programma condotto da Marco Liorni: "Appena è successo ho iniziato a pensare a come mi avrebbero sfottuto i miei figli. Che avrebbero iniziato a dire che non posso più andare in giro da sola. La Littizzetto una settimana dopo ha detto che lei è ingessata da due anni, mentre io non mi sono fatta niente. Non mi sono fatta niente in una caduta che avrebbe potuto essere rovinosa perché ho undici anni di balletto classico da piccola - spiega - e perché anche se odio allenarmi, faccio ginnastica da sempre per la salute. Sono sempre stata autoironica, Verdone dice che sono una donna buffa, è vero. Sono goffa perché ho la testa tra le nuvole".

Il momento più difficile della sua carriera

Eleonora Giorgi è stata sposata per quattro anni con Angelo Rizzoli, dal quale ha avuto il suo primo figlio, Andrea. Il noto editore venne arrestato nel 1983 per bancarotta fraudolenta e quelli furono anni terribili per il loro matrimonio - che poi crollò - ma anche per la carriera dell'attrice: "Ne ho risentito, sono stata estromessa, esodata, scansata. Era il momento in cui ero all'apice, è capitato tutto dal giorno alla notte - ricorda l'attrice - Vinsi il David di Donatello, rifiutai di condurre Fantastico, poi mi hanno lasciato in un angolo. Sono stata dimenticata, esodata, però ho reagito inventandomi altro, un nuovo compagno, una nuova vita, sono andata a vivere in campagna, ho fatto agricoltura biologica, ho studiato paesaggistica, oggi sono una provetta progettista di parchi, giardini e terrazze. Ho imparato tante cose, silenziosamente e umilmente mi sono riaffacciata, ma non ho mai più avuto la grande occasione, a parte la fiction di Rai 1 'Lo zio d'America'".