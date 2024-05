Eleonora Giorgi, come sta dopo l'intervento per il tumore: "Ho fatto chemio devastanti, ora un nuovo ciclo"

"Dopo l'intervento è come se fossi rinata una seconda volta". Eleonora Giorgia sta tornando piano piano a una vita normale dopo la grande paura vissuta negli ultimi mesi, quando le è stato diagnosticato un tumore al pancreas: "Tra i più pericolosi, con un'incidenza di mortalità importante - spiega in un'intervista a Gente - Dovevo fare la prima chemioterapia per bruciarlo e poi un'operazione, che non era né semplice né tantomeno scontata".

L'attrice inizialmente aveva avuto un atteggiamento remissivo nei confronti della malattia, per poi tirare fuori tutta la forza di cui aveva bisogno: "Ora riprenderò a fare la chemioterapia e non smetterò di combattere. All'inizio non volevo farmi operare - ricorda - pensavo che il corso della mia vita fosse praticamente finito. Se dovevo morire, allora volevo terminare i miei giorni in modo normale, senza cure devastanti, senza calvari terapeutici, non mi andava che il mio nipotino mi ricordasse emaciata e smunta come un cadavere, come purtroppo è successo a me negli ultimi giorni di vita di mia madre". L'amore della sua famiglia le ha fatto cambiare idea: "I miei figli, le mie nuore, il mio ex marito Massimo CIavarro che, sorprendendomi, appena ha saputo ha lasciato Lampedusa ed è venuto a Roma per starmi accanto. Per loro lotterò per la vita fino in fondo e non mi arrenderò mai".

Tra pochi giorni riprenderà le cure, ma la salita se l'è lasciata alle spalle. "Ho fatto chemio devastanti e finora non ho perso tanti capelli" fa sapere, poi parla dell'operazione e di cosa l'aspetta adesso: "L'intervento è stato effettuato in modo magistrale ed è andato bene: mi hanno tolto la coda del pancreas e la milza. Prima mi sono gonfiata poi ho perso qualche chilo, ma l'oncologo dice che la mia risposta è stata perfetta, che la cicatrice sta rientrando. Confesso che spesso mi sembra di avere una mina nella pancia e fa male, ma non mi scoraggio. Farò un nuovo ciclo di chemio per scongiurare la possibilità che il 'semino' tumorale sia schizzato chissà dove e attecchisca altrove - conclude - Inizio il 13 maggio e terminerò a fine giugno, a ridosso del matrimonio di Paolo e Clizia".