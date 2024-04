Eleonora Giorgi torna sui social dopo l'operazione per il tumore: la dedica della nuora Clizia Incorvaia

Era il 26 marzo scorso quando Eleonora Giorgi si sottoponeva a un delicato intervento al pancreas, programmato da tempo dopo diversi cicli di chemioterapia. "Ho paura, statemi vicino" era stato l'appello che l'attrice 70enne aveva affidato a un video per Verissimo qualche giorno prima dell'operazione per il tumore, poi brillantemente riuscita come comunicato dai suoi figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. Durante la convalescenza Giorgi non si era più mostrata sui social: solo un video di quella che era stata la sua stanza d'ospedale con la sua voce di sottofondo era stato il contenuto di un suo post sui social. Ma poche ore fa eccola tornata in tutta la sua bellezza, protagonista di uno scatto in bianco e nero pubblicato dalla nuora Clizia Incorvaia, compagna di Paolo e madre del nipotino Gabriele.

"Come una fenice" è la didascalia che accompagna l'immagine di un abbraccio tra le due donne, con il riferimento all'uccello mitologico che rinasce dalle proprie ceneri che ben rappresenta la nuova vita di Eleonora Giorgi reduce dalla malattia.

Tantissimi i messaggi arrivati all'attrice dai fan che sempre l'hanno sostenuta in questo periodo, a partire dall'annuncio che lei stessa volle comunicare in tv lo scorso novembre: "La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas", raccontò nel programma Pomeriggio 5. Oggi un nuovo inizio che qualcuno commenta scrivendo: "Il dolore rovescia la vita, ma determina il preludio della rinascita. Ele sei stata un uragano!".