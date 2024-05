Eleonora Giorgi, la gioia raccontata con due foto: "Cose meravigliose appena vissute"

Questo per Eleonora Giorgi è un momento finalmente lieto: reduce da una operazione delicata per rimuovere il tumore al pancreas, l'attrice sta riassaporando tutte le piccole grandi gioie della vita rappresentate anche da due eventi che si sono susseguiti uno dopo l'altro.

Il 2 maggio scorso, infatti, Giorgi è apparsa bellissima al matrimonio del figlio Andrea Rizzoli con la compagna Serena Merriggioli: "Il mio Andrea si è sposato" ha scritto a corredo di una foto che bene ha rappresentato la felicità di un giorno indimenticabile con lei che accompagna all'altare il futuro sposo. L'indomani, poi, eccola di nuovo sul palco dei David di Donatello per premiare Michele Riondino come Miglior Attore Protagonista per il film Palazzina Laf: "Sono molto felice che mi abbiano voluta per premiare qualcuno di eccellente", ha detto l'attrice, 70 anni, che nel 1982 aveva vinto lo stesso premio (nella categoria femminile) con il film Borotalco. All'evento Eleonora è stata accompagnata dall'altro figlio Paolo Ciavarro, con cui ha posato davanti ai fotografi in forma raggiante. E proprio a queste due giornate così straordinarie l'una all'indomani dell'altra, vissute insieme a due delle persone più care Eleonora ha voluto dedicare un post con le immagini simbolo di questa felicità: "Due cose meravigliose appena vissute!", ha scritto nella didascalia degli scatti che la mostrano con i suoi figli, sempre con lei nei mesi segnati dalla grande paura per la sua salute.

Ma il periodo di belle novità non si fermerà qui, perché a breve ci sarà anche il matrimonio di Paolo con Clizia Incorvaia, anticipato proprio per condividere pienamente ogni istante con Eleonora.