Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro di nuovo vicini: "Lui non l'ha mai lasciata sola in ospedale"

Nell'ottobre 2023 Eleonora Giorgi, 70 anni, aveva rivelato che i rapporti con l'ex marito, Massimo Civarro, non erano rosei. "Non lo sento mai, è un uomo strano. Si è isolato. Forse ci siamo visti due volte appena da quando c'è il nipotino (nato a febbraio 2022, ndr). Col tempo ho imparato ad accogliere gli altri anche se sono diversi da me". Una lontananza che la faceva soffrire e infatti aveva rivelato che se lui si fosse ravveduto "rispetto a questo isolamento e avesse voglia di avere un'amicizia profonda, una complicità e un senso della famiglia, gli sarei accanto in tutti i modi". Una dichiarazione forte e importante che dimostrava le migliori intenzioni dell'attrice.

Purtroppo la vita oltre a regalare grandi gioie, può portare anche sofferenze altrettanto grandi. Eleonora ha scoperto di avere un tumore al pancreas, ha quindi iniziato le cure e qualche settimana fa si è sottoposta a un intervento chirurgico. Un momento molto difficile che però ha dato l'occasione a Eleonora e Massimo, 66 anni, di tornare a essere vicini. A rivelare che adesso tra i due ex coniugi si è ristabilito un legame bellissimo, e anche commovente, è stata Clizia Incorvaia, la loro futura nuora nonché madre del loro nipotino Gabriele.

Ospite di Monica Setta, a Storie di donne al bivio, Incorvaia ha rivelato che vederli insieme è bellissimo e che lei e Paolo hanno deciso di dedicare le loro nozze, che sono state anticipate a quest'estate, a Eleonora e Massimo. "Quando Eleonora è stata operata, Massimo è corso al suo fianco e non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore", ha confessato Clizia rivelando anche uno dei dettagli che saranno mostrati durante la cerimonia di nozze.