Eleonora Giorgi e il cancro, com'è andata l'operazione: parlano i figli

Eleonora Giorgi è stata operata. Ieri, martedì 26 marzo, l'attrice 70enne si è sottoposta al delicato intervento programmato da tempo, dopo diversi cicli di chemioterapia che sono serviti a ridurre il cancro al pancreas diagnosticatole a novembre. Grande l'attesa da parte dei fan per l'esito dell'operazione che adesso è stato reso noto dai figli di Eleonora, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli: "È andata bene! Grazie a tutti per l'affetto e per la vicinanza", hanno scritto i due in un messaggio postato tra le storie Instagram della loro mamma, mai abbandonata in un momento delicatissimo dal punto di vista fisica ed emotivo.

La gioia per la riuscita dell'intervento è stata manifestata anche da Clizia Incorvaia, nuora di Eleonora Giorgi in quanto compagna di Paolo e madre del figlio Gabriele: "Grata, benedetta. Brava guerriera" ha scritto la ex gieffina in un post che ha raccolto anche le foto di loro due insieme e un mazzo di fiori con un biglietto rivolto alla suocera. Tantissimi i messaggi di affetto che stanno arrivando per l'attrice, amatissima dal pubblico che sin dall'annuncio della malattia le è stato accanto sostenendola in ogni momento.