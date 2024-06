Eleonora Giorgi e il tumore: "Sono fragile. Adesso devono cadere i capelli"

Tra gli ospiti di oggi a Estate in Diretta, anche Eleonora Giorgi. L'attrice, che ha un tumore al pancreas, ha parlato della propria carriera, i film e anche della malattia. "Hai questo nuovo look di capelli", ha esordito la conduttrice Nunzia De Girolamo accogliendola in studio. Allora l'attrice: "Eh sai che ho qualche problemino di salute, li vedi meno folti". Ma la presentarice ha chiarito di riferirsi al colore, più biondo del solito.

"Dopo 6 mesi di chemio che non cadevano, adesso ho cambiato chemio e pare che potrebbero cadere", ha esordito Giorgi senza tanti giri di parole. Quindi ha affermato: "Allora ho detto che se devono cadere, devono cadere biondi.. devono cadere, sto preperando cerchietti con la frangia". "Io ti devo dire grazie, il fatto che una donna così di successo come te, ne parli.. ti dico grazie", ha detto la presentatrice. "Non c'è grande merito - ha replicato Giorgi -. Io sono cresciuta nelle braccia del pubblico e ancora sono qui dopo 50 anni, come potevo esimermi? Questa dimensione riguarda tante persone, anche molto giovani. Migliaia di persone mi hanno scritto che parlarne è positivo".

"Sono presa da momenti di debolezza", le parole di Eleonora Giorgi

Ancora l'attrice ha detto: "Voglio essere un incoraggiamento. Io sono stata investita da uno tsunami di amore, sono mesi che vivo circondata di un amore che prima c'era ma non era espresso in questa maniera. Adesso mi succede di non pagare il caffè al bar oppure la sarta che mi regala il lavoro fatto. Un insieme di persone che mi fanno spontaneamente doni. La mia vita in comune con le persone è molto dolce. Poi ho visto anche la sanità pubblica dove ho trovato staff di persone pazienti, umane, oltre che la loro competenza. Siamo fiduciosi e siamo nelle mani della scienza".

Infine ha concluso: "Non penso di avere dei meriti però parlarne aiuta perché ci sono tantissimi giovani che ne soffrono. Se non avessi figli e nipoti, avrei detto pazienza.. però il tumore al pancreas è tremendo e sono anche riuscita a fare l'operazione, ma lui è nel sangue, viaggia, quindi ora altri 3 mesi di chemio per evitare che vada ad attecchire altrove. Adesso sono fragile, dopo 8 mesi di diagnosi, sono presa da momenti di debolezza".