Eleonora Giorgi e la chemioterapia: "A volte sto bene, ma dei giorni sono come nubi"

Eleonora Giorgi sta seguendo un ciclo di chemio contro il tumore al pancreas. Dopo l'operazione e un periodo di recupero è tornata a seguire il trattamento chemioterapico. Ieri venerdì 14 giugno è andata in onda l'ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino. Proprio nello studio di Mediaset Giorgi aveva parlato per la prima volta della sua malattia. È stata spesso ospite come opinionista e ogni volta che le cure glielo permettevano era presente. Ieri però no. E così Myrta ha chiesto il collegamento telefonico con Giorgi.

"C'è una storia molto importante per me, è una persona che si è affidata a me. È stata una sorpresa. Si è affidata a me per una cosa seria e intima, il racconto a voi della sua malattia" ha dichiarato la conduttrice. "Volevo abbracciarti, ma nonostante tutto sei riuscita ad esserci, nonostante le avversità" ha aggiunto prima di darle la parola.

"Ce l'abbiamo fatta, mi dispiace se sono solo al telefono. Grazie perché mi hai dato della tigre ma io sono bombardata da cure molto serie che grazie a dio esistono. E così invece di un normale cammino post operatorio di chemio preventive (come mi immaginavo) in realtà sono delle bombardone e per questo non sono riuscita a venire da te. Però almeno la telefonata sì. Mi scuso tanto. A volte sto bene e riesco a essere carina, ma ieri è stata una nube. Sono così le chemio e mi ha abbattuta", ha rivelato l'attrice.

Anche su Instagram aveva parlato delle difficoltà riscontrate con le chemio post operatorie: "Scusate il lungo silenzio. Le chemio post-operatorie tostissime, ma eccomi qua, mi sono ripresa!".