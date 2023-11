Eleonora Giorgi rivela: "Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas"

Eleonora Giorgi ha rivelato di avere un tumore al pancreas. L'attrice 70enne ha scelto il programma Pomeriggio 5 per comunicare la delicata situazione di salute, nel corso della diretta di venerdì 24 novembre: "La mia famiglia è il pubblico e io ora ho bisogno del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas", ha raccontato al pubblico del programma condotto da Myrta Merlino accolta dagli applausi.

"Quel giorno avevo appena fatto una tac per un puro caso, perché avevo la tosse", ha detto ripercorrendo il momento in cui ha scoperto la malattia: "Venivo da una biopsia senza risposta che voleva anche voler dire un anno. Invece adesso ho la risposta e sono qui come una guerriera". "Si può operare, questa è la cosa bella", ha aggiunto allora Myrta Merlino abbracciandola affettuosamente. "Hanno diagnosticato un tumore al pancreas a una persona che quando a Massimo Ciavarro, papà di mio figlio, è stato detto lui ha chiesto "proprio lei? Con quella genetica in famiglia?! Ho mamma che se n'è andata due mesi fa a 94 anni per vecchiaia".

Il pensiero ai figli

Eeleonora Giorgi ha proseguito l'emozionato racconto con un pensiero ai suoi figli, Paolo, nato 32 anni fa dall'amore per il collega Massimo Ciavarro che l'ha resa nonna del piccolo Gabriele, e Andrea, avuto dall'editore Angelo Rizzoli nel 1980. "La malattia mi ha fatto toccare con mano l'amore dei miei figli a un livello che io non immaginavo. Un pensiero ai miei figli che sono stati straordinari", ha affermato l'attrice commossa: "Loro stanno veramente male". Andrea e Paolo sono stati ripresi dietro le quinte dello studio di Canale 5 mentre ascoltavano la loro mamma che parlava di loro e della complessità della situazione: "Sono venuti con lei, ma non hanno alcuna voglia di apparire", ha precisato Merlino rimarcando la riservatezza dei figli di Eleonora Giorgi in un momento così emotivamente complesso.