Eleonora Giorgi: "I medici mi dicono che sono una cyborg". Poi rivela la sorpresa del figlio Andrea

(L'intervista di Eleonora Giorgi)

"Sono una donna di cinema, non dei social", con queste parole Eleonora Giorgi ha spiegato la sua decisione di comunicare in tv la diagnosi di tumore al pancreas in diretta a Pomeriggio 5, nel salotto di Myrta Merlino invece che con un post su Instagram o Facebook. Era il 24 novembre, da quel giorno molto è cambiato, ma non la sua speranza. "Spero di farcela a tornare da voi per altre interviste, i miei oncologi mi chiamamo cyborg per la resistenza che ho, ma ora sono alla sesta chemio ed è dura. Dopo la terapia adesso sto anche un po' male", ha svelato a Silvia Toffanin Giorgi.

"I miei figli sapevo che mi amavano, però sono sempre stati un po' rigidi, questa cosa invece ci ha avvicinati moltissimi, sotto il profilo umano sto ricevendo moltissimo. A livello fisico invece, insomma. I capelli ci sono ancora ma li ho tagliati in un modo folle anche perché tutto ti affatica", ha aggiunto l'attrice.

"Talvolta penso che i lazzaroni del cinema mi dovrebbero dare il ruolo che mi merito, io vorrei ancora lavorare, ma poi una parte di me mi dice di andare in un convento laico, chiudermi in una vita tranquilla lontana dai riflettori, ma non credo che ci riuscirei mai", ha rivelato con un po' di amarezza Giorgi. "Tra un paio di settimane sapremo molto, devo fare ancora due chemio e poi ci sarà un esame importante. Io se penso alla mia vita, penso che ho vissuto una vita bella, eccezionale, piena piena piena. ll mio cuore e il mio dispiacere è con i giovani che devono affrontare queste malattie e non sai quanti ne vedo, io la mia vita l'ho vissuta".

Giorgi poi si lancia in una riflessione: "Menomale ho fatto i miei figli, io penso ad alcune colleghe che hanno consacrato la loro vita al pubblico, io non avrei saputo come fare senza di loro". "Anche mio figlio Andrea ha deciso di sposarsi con la sua compagna Serena, con la quale sta da sette anni. Da Andrea non me l'aspettavo, però sono molto felice. C'è la possibilità che arrivi quel momento e io almeno, se dovesse arrivare, so che li lascio con chi amano. Per me loro sono già le loro mogli, stanno insieme da così tanti anni. Clizia ha portato leggerezza nella nostra vita".