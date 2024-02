Eleonora Giorgi, complicazioni post chemio: "Ho avuto la polmonite, devo lottare"

Dopo un periodo lontana dai social e dalla tv Eleonora Giorgi ha condiviso un video su Instagram in cui dà notizie sulle sue condizioni di salute. La sua assenza aveva preoccupato, e non poco, i suoi molti fan. Giorgi ha raccontato della sua malattia, un tumore al pancreas, proprio in diretta tv su Canale 5, ospite di Myrta Merlino.

L'attrice l'ultima volta che aveva dato informazioni sulla sua salute aveva raccontato che avrebbe iniziato il primo ciclo di chemio, poi il silenzio. "Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione, invece avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio", ha raccontato Eleonora Giorgi, "Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura".

"Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata, ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici. Poi ho avuto un’infezione da infusione. Insomma, in pochi giorni ho fatto anestesie, contrasti e persino una piccola operazione. Diciamo che sono stati giorni faticosi però io sono ottimista, devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori", ha aggiunto ancora Eleonora.

La 70enne ha poi svelato che dovrà sottoporsi a un'altra pet (tecnica diagnostica di medicina nucleare in grado di mostrare l’accumulo di questo zucchero che è molto utile per confermare una diagnosi di tumore) e poi non poteva non ringraziare tutte le persone che le sono state vicine: "Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo. Grazie per l’affetto".