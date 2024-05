Eleonora Giorgi accompagna all'altare il figlio: le foto di un giorno indimenticabile

Felice, raggiante e splendida nel suo abito floreale: così appare Eleonora Giorgi nella foto che la mostra mentre accompagna all'altare il figlio Andrea Rizzoli nel giorno delle nozze con la compagna Serena Meriggioli, make up artist a cui è legato da tempo. L'attrice - reduce da una delicata operazione a causa di un tumore al pancreas - ha condiviso lo scatto nelle sue storie su Instagram: "Il mio Andrea si è sposato!" ha scritto a proposito del suo primogenito, nato nel 1980 dal matrimonio con l'ex marito Angelo Rizzoli dal quale si è separata nel 1984.

Presenti al matrimonio anche Paolo Ciavarro - secondogenito avuto da Eleonora Giorgi con il marito Massimo Ciavarro - e Clizia Incorvaia, anche loro in procinto di sposarsi prima del previsto in una località scelta per omaggiare i genitori del futuro sposo, la Versilia, dove i due attori si incontrarono sul set di Sapore di sale 2, nel 1983, a Forte dei Marmi: "Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze", ha spiegato Clizia riguardo al motivo che li ha portati ad anticipare il matrimonio.

Intanto l'attrice ha goduto pienamente della gioia di presenziare alle nozze del primo figlio, alle sue seconde nozze dopo la fine del suo matrimonio con la ex ballerina di Amici Alice Bellagamba. E anche per Andrea Rizzoli la felicità è stata immensa, considerando la preoccupazione per la salute della sua mamma vissuta nei mesi scorsi: "Per nostra madre non è stato un periodo facile, ma nonostante soffrisse per la malattia, la consapevolezza di avere un male così grave e per la chemioterapia, è riuscita sempre a renderlo sopportabile. Insieme abbiamo vissuto momenti privati che ci hanno unito ancora di più", aveva raccontato a Verissimo: "Io non so se in quella situazione sarei stato così forte da mostrare sempre un volto felice, mentre lei con noi si è mostrata sempre così, senza avere mai momenti di cedimento; credo ne abbia avuti ma con noi non lo ha mai mostrato".