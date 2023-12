Eleonora Pedron si è laureata, al suo fianco Fabio Troiano: le foto del giorno tanto atteso

Eleonora Pedron si è laureata nel corso triennale di Scienze e tecniche psicologiche presso l'Università Niccolò Cusano. La gioia per il traguardo tanto atteso è stata condivisa sui social attraverso un post che la mostra raggiante, con la classica corona di alloro in testa, e il titolo di "dottoressa". Poi la dedica: "Mamma..e Papà, son tanto felice!". Al suo fianco i figli Ines Angelica e Leone Alexandre nati dalla relazione con Max Biaggi e il fidanzato, l'attore Fabio Troaino con lei nelle immagini subito dopo la discussione della tesi.

Dell'impegno profuso per raggiungere questo obiettivo l'attrice 40enne, Miss Italia nel 2002, ne aveva parlato di recente: "Ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me", aveva detto Pedron: "Scrivendo la mia autobiografia (L’ho fatto per te, Giunti editore, 2021) ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria. Via via che mi guardavo dentro, dicevo: “Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo?”. Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max (Biaggi, ndr), il cinema, i figli. Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini “feriti”".

I rapporti con l'ex Max Biaggi e l'amore con Fabio Troiano

Eleonora Pedron oggi vive una bella storia d'amore con l'attore Fabio Troiano: "Mi dà serenità, leggerezza" ha detto del fidanzato, spiegando che prima di lui non era davvero pronta per una storia matura, alla pari: "I miei rapporti precedenti erano 'avvelenati' dal bisogno che avevo di ritrovare papà e quindi l'uomo perfetto, l'amore sconfinato". Nel suo passato c'è Max Biaggi, padre dei suoi due figli, con cui conserva ottimi rapporti: "C'è ancora amore tra noi, anche se declinato in altra forma. Non tollero che si crei odio dove prima c'è stato amore: va rispettato quel sentimento e non solo per la serenità dei figli". La loro relazione è durata undici anni e sui motivi della fine oggi dice: "Ci hanno diviso delle incomprensioni che ai tempi dei miei, quando prima di separarsi ci si pensava mille volte, magari sarebbero state rammendate".