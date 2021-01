Uomini e Donne, Eleonora Rocchini troppo nuda sui social: Instagram censura la foto

Eleonora Rocchini senza peli sulla lingua attacca Instagram dicendosi "Scioccata" per la rimozione di un post dove lei compare senza veli.

La foto censurata di Eleonora Rocchini

L'ex corteggiatrice e scelta di Oscar Branzani, che ora si è rifatta una vita al fianco di Nunzio Moccia, attraverso delle stories Ig dichiara: "Vediamo le peggio porcate e per un video di nudo, dove io non trovo nessuna volgarità nel mostrare il proprio corpo, anzi… siamo liberi comunque di mostrarci… Credo che ci sia differenza tra mostrare il corpo e fare la maiala e dato che su Instagram ci sono tante maialine che non vengono censurate e il post di Eleonora viene censurato, io starò da oggi fino a tre giorni a postarvelo a gogò, Instagram mi deve bloccare, mi deve eliminare il profilo. Devo fare la lotta contro questa cosa del nudo, contro questo proibizionismo inventato dalle leggi di non so che c**o di cosa".

Detto, fatto. La Rocchini ha ripostato il video che in pochissime ore ha raggiunto migliaia di visuoalizzazioni, lanciando una frecciatina: "Continuate a segnalarmi, continuerò a ripostarlo all'infinito".

Centinaia i commenti a sostegno della giovane influencer, tra i volti noti figurano Ludovica Valli: "Sei stupenda amore, fregatene di tutti e tutto. Testa alta e vai per la tua strada come hai sempre fatto...ps: io pure cone questo panzone mi spoglierei nuda ogni giorno lo sai...sei splendida".