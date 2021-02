Famiglia Valli in isolamento: bloccati in casa in attesa di tampone

Non si è mai seduta sulla poltrona rossa di Uomini e donne, non ha smania di passerella ma, come le sorelle, è una seguitissima influencer da quasi 300mila followers che ogni giorno condivide la sua quotidianità di mamma di Carlo Alberto e Ludovica Allegra.

Quotidianità che è stata stravolta nelle scorse ore perchè il compagno Luca, secondo quando raccontato dalla Valli senior, ha manifestato i sintomi da Covid-19. La romagnola ha quindi subito preso contatti con l'Ulss di riferimento ed è in attesa di sapere come muoversi.

Ecco che, presa un po' dal panico, ha chiesto suggerimenti su come affrontare la cosa dal momento che si trova chiusa in casa con due bambini piccoli. E pensare che nei giorni scorsi si era mostrata entusiasta per i preparativi del primo compleanno della sua secondogenita Ludovica Allegra in programma per il 27 febbraio. Entusiamo che ora è passato in socondo piano.