"Buon a*o a tutti, e non è un errore": i particolari auguri di Elettra Lamborghini (dal ristorante di famiglia a Dubai)

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack sono volati a Dubai per il Capdoanno. Ma oltre a celebrare la fine del 2022 e l'inizio del 2023 i due hanno presenziato all'inaugurazione del nuovo ristorante di famiglia dei Lamborghini e lì hanno poi festeggiato anche la notte di San Silvestro con tanto di fuochi d'artificio dopo il cenone.

Il ristorante aperto da Tonino Lamborghini (circa una settimana fa) è un locale di grande lusso che si chiama "Mare Nostrum", un luogo con una vista spettacolare su Dubai con tanto di piscina cristallina. Come si evince dal nome le pietanze sono principalmente di mare, ma non solo.

Interessante notare come ancora una volta Elettra e Ginevra fossero agli antipodi per queste feste: Elettra con il padre e il marito, mentre Ginevra in Italia con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni.

Gli auguri di Elettra Lamborghini

"Buon ano a tutti, si non é scritto male… un po di culo non guasta mai" questi gli auguri per il nuovo anno scritti da Elettra Lamborghini sui suoi profili social. Nelle storie Instagram ha condiviso alcuni momenti della cena tra balli e piatti goduriosi tra cui un'invitante fetta di torta. Elettra purtroppo però sta facendo i conti con l'influenza e se ieri la voglia di festeggiare le ha fatto quasi dimenticare la febbre oggi sta pagando le conseguenze e infatti nelle storie ha spiegato che nel primo giorno dell'anno ha dormito molto e che è uscita solo per fare una passeggiata.