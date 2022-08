Elettra Lamborghini super hot, il vestito "si sposta" e il seno finisce in bella vista

Giochi allo specchio per Elettra Lamborghini che sa sempre come mettersi al centro dell'attenzione. La cantante ed erede dell'impero Laborghini, nota a tutti come la regina del twerking, è stata protagonista di un divertentissimo e sexy gioco allo specchio dove, non proprio per sbaglio, ha messo in mostra le sue prorompenti forme. L'interprete di Caramello, il tormentone estivo che la vede protagonista dell'estate 2022 insieme a Rocco Hunt e Lola Indigo, è da sempre amante delle maxi scollature e di outfit super sexy e, questa volta, sulle sue stories Instagram si è fatta vedere a seno nudo giocando con il suo nuovo abito verde smeraldo e spostando, le spalline del vestito, nel posto sbagliato.

La ventottenne, infatti, ha scherzato questa volta, sfruttando la sua innata ironia e mettendo in mostra il seno, invece del solito lato b leopardato e lo ha fatto con degli scatti sexy ma allo stesso tempo divertentissimi.

Mentre si guarda allo specchio, infatti, la compagna del dj olandese Afrojack, che ultimamente è alle prese con una dolorosissima cancellazione di un tatuaggio, commenta il suo look in topless con un "Bel vestito", peccato che abbia spostato lei stessa le fasce dell'abito che avrebbero dovuto coprire il seno, per poi proseguire un ironico "Ah no" e una nuova foto con l'abito messo come si deve, perché il vestito, in teoria, era pensato per avere un taglio decisamente più sobrio di quello mostrato dalla Lamborgini.

E, così, Elettra Lamborghini ha sfruttato un'altra occasione per esporre, a tutti, le sue forme e far strappare un sorriso a chi la ama ma anche ai suoi haters che, solitamente, la coprono di critiche ma questa volta non possono non resistere alla sua simpatia.