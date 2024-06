Elettra Lamborghini ricoperta di insulti per una foto. Ma lei sbotta: "Non ho gli addominali di plastica"

Elettra Lamborghini si sa, non è nuova alle critiche. Negli anni, infatti, la cantante ed ereditiera bolognese ne ha ricevute tantissime da quelle legate al suo cognome importante a quelle sulle sue doti vocali non sempre apprezzate dal pubblico fino a passare a quelle suo aspetto fisico che, ancora oggi, sono tra le più dominanti. Ed è proprio il fisico di Elettra Lamborghini ad avere scatenato un caos sui social. Ma andiamo con ordine.

La 30enne ha pubblicato una serie di scatti in bikini sul suo profilo Instagram che la ritraggono con gli addominali scolpiti, il fondoschiena sodo, letteralmente un fisico invidiabile. E come suo solito, Elettra, ha puntato sulla sua innata ironia descrivendo il post con queste parole: "Quest’estate punto sulla simpatia". Ironia che, però, ha fatto infuriare la maggior parte delle persone che, vedendo gli scatti di Elettra con un fisico "perfetto" hanno reagito male insultandola e accusandola di essere palesemente "di plastica".

"È rimasto solo il silicone" ha commentato qualcuno sotto le foto di Elettra e in tantissimi hanno fatto allusioni al fatto che quegli addominali in bella vista fossero rifatti da un chirurgo estetico. Tante le critiche per la cantante che si è infuriata e non è rimasta in silenzio rispondendo a tono a tutti gli haters.

Elettra, infatti, ha voluto specificare nelle sue storie Instragram che quelli che si vedono sono addominali veri e non di plastica.

"Mi girano di cog**oni, ma non esistono gli addominali di plastica come ve lo devo dire? - sono le parole di Elettra, palesemente infuriata -. Guardate, sono tirata. Io faccio trattamenti da anni, mi alleno, ma cosa vi devo dire? Non ho tanto grasso perciò mi si vedono gli addominali, questa è la mia pancia!

Ma tra i tanti haters c'è anche chi l'ha difesa a spada tratta alludendo al fatto che quando una ragazza in carne pubblica una foto viene elogiata ma quando una persona magra e in forma si mette in mostra allora è ricoperta da critiche per invidia.