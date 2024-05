Elettra Lamborghini: "Vorrei adottare un bambino anche se posso avere figli naturalmente"

Elettra Lamborghini, lo scorso 17 maggio ha compiuto 30 anni. Una tappa importante per la vita di qualsiasi persona che, Elettra ha vissuto con una grande serenità e consapevole di star vivendo uno dei periodi più belli della propria vita. E per raccontare questa nuova versione adulta di sé, la cantante bolognese, ereditiera del brand automobilistico tra i più famosi al mondo, si è aperta in un racconto intimo negli studi di Verissimo con Silvia Toffanin dove ha parlato del suo rapporto con il marito Afrojack e del suo desiderio di maternità.

Elettra Lamborghini sul matrimonio: "Io e mio marito non abbiamo mai litigato"

"Io mi sono sposata prestissimo ma va molto bene con mio marito - ha ammesso Elettra -. Abbiamo trovato il nostro equilibrio e ogni anno siamo sempre più maturi e felici. Ho trovato la mia persona, non abbiamo mai litigato".

Poi, sul tema della gelosia, ha rivelato: "Non sono gelosa di mio marito perché lui non me ne dà modo. Io quando vado a vedere i suoi show, ogni tanto ci sono delle ballerine bellissime con corpi statuari ma lui guarda la consolle. Lo adoro come persona".

"Vorrei adottare un bambino anche se potrei averne naturalmente"

"Io vorrei adottare un bambino" - ha poi ammesso Elettra Lamborghini che ha specificato di non avere nessun problema fisico e che potrebbe avere figli naturalmente. Nonostante questo, la cantante, preferirebbe "salvare" un bimbo già nato, adottandolo.

"Ho trovato molte porte chiuse - ha rivelato Elettra parlando del suo desiderio di adozione -. Cercherò sempre di battermi e non ci trovo niente di male. Si potrebbe fare molto di più. Non ho nessun problema fisico, io posso avere figli naturalmente ma vorrei adottare un bambino. Essendo una persona che ha molto paura, mi fa paura mettere al mondo un bambino mio quindi preferirei salvarne uno già nato".