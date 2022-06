Elettra Lamborghini e gli insulti, c'è un precedente: ecco cosa accadde ad Anna Pepe

C'è un precedente riguardo a quanto avvenuto ieri sera ad Elettra Lamborghini, la cantante che ha fermato il concerto a seguito degli insulti. E riguarda Anna Pepe, giovane collega che fece lo stesso dopo esser stata offesa durante una esibizione. Tanto che, proprio in riferimento a questo precedente, Elettra ha parlato dei due episodi come riconducibili ad un unico "trend di TikTok" portato avanti dai ragazzini. Ora, anche se è sempre complicato stabilire cosa sia davvero trend o meno sulle piattaforme (e cosa, invece, si ferma ad essere una singola vicenda), vediamo cosa è accaduto ad Anna.

Sedicenne famosa per la hit "Bando", all'inizio di maggio Anna si stava esibendo in un locale di Jesolo quando, guardando alla sua destra, è rimasta interdetta rispetto alle offese che stava ricevendo. Dopo aver smesso di cantare per qualche secondo, si è poi rivolta al dj: "Mandala, fanc*lo a sti co*lioni", ha detto, riprendendo a cantare. Ai fan che le hanno poi domandato, via TikTok, perché avesse smesso di cantare, l'artista ha risposto: "Facevano dei cori riguardo il mio corpo, io non ho mai detto di fare la modella eppure è da quando sono scoppiata (16 anni!!!) che ricevo costantemente commenti mai richiesti sulla mia immagine, da quelli molesti a quelli offensivi. Mi sono successi pure episodi di persona. Io la vivo come una molestia vera e propria, so che certi non capiranno ma se una ragazza della mia età si mettesse nei miei panni probabilmente sì".

