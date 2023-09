Elettra Lamborghini festeggia l'anniversario di matrimonio in una clinica detox in Svizzera

Elettra Lamborghini e il marito, il deejay, Afrojack hanno festeggiato 5 anni insieme. Per l'occasione i due hanno deciso di trascorrere alcuni giorni in completo relax in una struttura in Svizzera specializzata nel detox sia fisico sia mentale dove avevano trascorso anche il loro primo anniversario di nozze. Le loro giornate sono scandite dall'indossare "sempre" accappatoi, dal bere brodi e tisane e dall'impegno nel cercare il benessere psico-fisico.

La cantante e il dj sono convolati a nozze tre anni fa, nel 2020, la festa con i numerosi amici e parenti era stata organizzata a Villa Balbiano sul lago di Como e proprio per celebrare il giorno in cui il loro amore è sbocciato Elettra ha condiviso una foto dei fuochi d'artificio che hanno illuminato la notte nel giorno in cui si sono detti "sì".

"Buon 5 anniversario Babby. Non riesco a crederci, sembra ieri che ti ho incontrato per la prima volta... I 5 anni più facili e belli della mia vita. Scelgo questa foto perché penso di spiegarti il modo in cui ti proteggerò sempre e proteggerò noi dalla tempesta e da tutto ti amo e ti adoro", ha scritto elettra a corredo del post che ha condiviso su Instagram. E non meno romantico è stato Nick wan de Wall che sul suo profilo social ha pubblicato alcune dolcissime foto della moglie e poi uno scatto del loro matrimonio con questo speciale messaggio: "Buon anniversario alla mia migliore amica, alla mia compagna, all'amore della mia vita. I 5 anni migliori della mia vita - fino all'infinito. Ti amo per sempre Baba".