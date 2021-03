Il balletto osé di Elettra Lamborghini guarita dal covid: "Ma non voglio mancare di rispetto a mio marito"

Quando sei Elettra Lamborghini, anche la quarantena diventa uno show. Nelle ultime due settimane la cantante ed opinionista dell'Isola dei Famosi è stata positiva al coronavirus ed ora che è guarita ha deciso di festeggiare con i fan convididendo i video dei momenti topici del suo isolamento. Il più sui generis? Quello in cui, in bikini, balla davanti alla telecamera.

"Sono negativa, ho combattuto questo bastardo", esordisce Elettra nell'ultimo post, per poi proseguire: "Finalmente posso dire che non ce n'è coviddi". E a corredo del post, mette un video in cui danza sulle note di 'Come porti i capelli bella bionda', brano di Cochi e Renato. Nella clip, l'ereditiera è in bikini e improvvisa un balletto: "Visto che non voglio mancare di rispetto e Nick (ovvero il marito Nick Van de Wall, in arte Afrojack, sposato lo scorso settembre) e non voglio far vedere la mia 'patana', anche se il mio c*lo lo vedete ogni giorno, questo è quello che mi è venuto in mente per continuare a ballare".

"Proteggetevi, è stata dura"

Elettra riconquista così il buonumore e la possibilità di proseguire con i suoi impegni professionali: questa sera, dopo diversi collegamenti da remoto, sarà finalmente presente nella puntata dell'Isola dei Famosi, reality show in cui veste i panni di opinionista. Quindi, in conclusione del post, ci tiene ad invitare tutti alla prudenza: "Ragazzi questo virus é un BASTARDO! Statene alla larga ve lo dico con il cuore. Io mi sono sempre protetta al 100%. Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo addosso. Io personalmente appena l'ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone (che credevo uscisse negativo)... SI STA MALE, mentalmente e fisicamente, ci si sente strani, e soprattutto si è da soli e si affronta la malattia. Le ore e i giorni non passano mai. Vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi. Non è bello e non è uno scherzo. Potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo. Proteggetevi".