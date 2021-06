Elettra Lamborghini e la foto virale con "l'uccello in mano" | FOTO

Elettra Lamborghini ci ha abituati alla sua ironia. Alla giovane cantante e ereditera non manca il senso dell'umorismo e a dimostrarlo sono le storie, i post che pubblica sui social e le sue apparizioni in tv. Inoltre non le manca mai un pizzico di autoironia che la porta a prendersi in giro.

Elettra Lamborghini e la foto in vacanza con un "uccello"

Lamborghini si trova in Grecia, a Mykonos, in vacanza e tra le foto del mare limpido, quasi trasparente, e dei panorami mozzafiato ecco che arriva lo scatto incriminato, che non avrebbe avuto lo stesso risultato se non fosse stato accompagnato dalla didascalia che gioca proprio sui doppi sensi: "Foto con l'uccello in mano... gli invidiosi diranno che é photoshop". Beh, che dire i suoi fan l'hanno adorata così tanto che in meno di un giorno ha già più di 460mila mi piace.

Elettra però oggi, 19 giugno, ha pubblicato anche un'altra foto: classica posa da influencer al mare, con mezzo corpo in mostra. Nulla di nuovo si direbbe, ma anche qui la sua ironia colpisce ancora: "Vista incredibile ma il mio culoh dippiú".