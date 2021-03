Elettra Lamborghi e Dayane Mello, spunta il retroscena hot sul "rapporto intimo ed esclusivo"

Mentre Rosalinda Cannavò parla - al Grande Fratello Vip aveva apprezzato le avances arrivate via social da Elettra Lamborghini - Dayane Mello fa i fatti. La modella brasiliana durante il reality aveva fatto sapere di conoscere molto bene la cantante-ereditiera, ma a quanto pare il loro rapporto sarebbe più speciale del previsto.

Come spiffera Dandolo sul settimanale Oggi: "Si sussurra che il rapporto tra le due sia sempre più intimo ed esclusivo". Insomma, sembra che l'intesa fra loro vada ben oltre l'amicizia. La Lamborghini, che a settembre ha sposato Afrojack, non ha mai tenuto segreta la sua bisessualità e diverse volte ha detto apertamente di provare interesse e attrazione verso le ragazze. Lo stesso vale per Dayane, che dopo essersi dichiarata a Rosalinda ha fatto sapere di aver avuto relazioni con donne, e la foto pubblicata tempo fa su Instagram insieme a Elettra definendosi come due "selvagge" lascia intendere una complicità particolare.

Partner in crime, con buona pace di Rosalinda Cannavò che in un solo colpo avrebbe perso la sua amica speciale, con cui i rapporti sono ormai incrinati, e una corteggiatrice di tutto rispetto. Neanche un giro di twerking...